【未來銀行】恒生推新服務概念　引入全港首創智能櫃位

近年金融界追求金融創新和可持續發展，均積極鬥快推出創新產品和服務，務求保持客戶新鮮感又能提升體驗。恒生銀行最新推出「未來銀行」服務概念，在九龍塘又一城開設的新分行展示數項全港首創的服務和營運方案，明言要預視客戶需要提供服務，又要創造可持續發展未來。

恒生又一城分行的大堂新設智能櫃位，一走入大堂可以靈活和快捷地處理大部分銀行服務類別，包括處理涵蓋港幣、人民幣及美元的現金紙幣存款，以及在職員協助下完成大部分銀行賬戶事宜，無須再輪候傳統櫃位服務，節省不少時間。

分行的理財環境甚至可持續發展亦同樣重要，據了解，恒生為此在又一城分行以水生微藻反應器淨化分行內的空氣，是全港首間銀行引入由科技園園區的本地創科公司研發之先進的減碳系統。

「未來銀行」的另一焦點就是該行數碼流動理財服務，最新推出的貼心簡易版，提供較簡單易用的介面方便處理基本的數碼銀行服務，讓不同喜好和年齡層的人士更普及享用流動理財，而且特別加設舉報功能，用戶如發現可疑銀行或信用卡交易即可直接聯絡職員，提升客戶的保障。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，全新的服務概念以創新破格的思維預視客戶的未來需要，為客戶提供具創見和擁抱未來的銀行服務，更預告未來會繼續推出更多新服務和新面貌。

恒生今次推出「未來銀行」的創新元素，包括在分行引入全港首個銀行智能櫃位，在貼心簡易版 Mobile App，加設全港首次採用的可疑交易舉報功能，更在是首間銀行引入先進的減碳系統淨化分行內的空氣，連最新分行職員制服亦以環保物料制作。據了解，該行即將推出更多切合「未來銀行」的服務和方案，相信將會讓市場對其銀行服務繼續保持新鮮感。