周樂樂：市場情緒轉強　關注智能駕駛等創新方向

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，滬深300與上漲指數漲幅較大均超過3%。申万一級行業中，26個上漲，5個下跌。漲幅前三的行業為非銀金融、房地產與鋼鐵板塊，跌幅前三行業為通信、電子和傳媒。數據上看，上周投資者風險偏好抬升，市場情緒明顯轉強。從板塊上看，受多項利好政策提振，順周期方向強勢反彈，非銀金融、銀行、房地產以及建築材料等順周期板塊領漲市場，而傳媒、電子、通信等TMT板塊表現繼續偏弱。

國內方面，近期中共中央政治局召開會議，會議上釋放多方利好信號：首先會議上對當前我國經濟形勢作出重要分析判斷，指出當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要包括國內需求不足，部分企業經營困難，外部環境複雜嚴峻等，但同時表示我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。在政策方面，會議強調繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。在資本市場方面，會議提出要活躍資本市場，提振投資者信心，本次「活躍資本市場」的表述是2013年以來的政治局會議上的首次出現，具有較強的信號意義。雖然具體的政策舉措還未披露，但在此政策基調下將對國內資本市場形成中長期利好，有利於港股、A股、中概股等中國資產的表現。

另外，會議強調要積極擴大國內需求，通過增加居民收入擴大消費，推動汽車、電子產品等大宗消費與體育休閒、文化旅遊等服務消費，適時調整優化房地產政策，推動數字經濟發展等。預計7月政治局會議後，更多利好扶持政策有望密集出台，市場信心會逐步得到增強。

國外市場方面，美聯儲7月加息25個點子，將利率目標區間提升至5.25%至5.5%，符合市場預期。在經濟基本面方面，美聯儲對於美國經濟增長的信心在增強，此次會議聲明中美聯儲對增長的判斷從適度增長上調至溫和增長，可以看出此次會議上美聯儲對經濟增長評價更為積極。

在加息路徑方面，鮑威爾表示9月是否加息需要基於未來披露的數據決定，後續還需進一步觀察通脹是否繼續走低。筆者認為目前美聯儲進入數據觀察期，若後續通脹進一步回落，勞動力市場緊缺緩解，則之後再加息的概率將明顯下降。總的來說，此輪加息周期大概率已經接近尾聲，7月可能是美聯儲的最後一次加息，目前需謹慎的是美國利率仍將會在高位維持一段時間，對風險資產估值形成壓力。

另外，IMF將美國2023年經濟增長率預期上調0.2%達到1.8％，IMF首席經濟學家稱目前美國的通脹依然是最大的威脅，預計美國避免經濟衰退並實現溫和的增長是可能的，疊加近期美國就業與消費數據上的強勁表現以及美聯儲對經濟前景的樂觀言論，這些因素減弱了市場對經濟衰退的憂慮，利於美股走強。

展望後市，國內通脹溫和可控，流動性環境寬鬆，加上多項刺激經濟的扶持政策出台，港股、A股重回上行周期的可能性較大。同時，仍需謹慎歐美高利率水準維持一段時間使得市場可能會短期承壓。筆者認為市場未來仍是以結構性行情為主。投資策略上，重點關注政策持續強刺激、具備技術創新並且能實現國產化替代的方向，如：智能駕駛、人形機械人、先進半導體產業鍊等。同時，關注可能進入周期性回升的消費品與互聯網平台。

勝利證券副首席運營官 周樂樂