港股黑期重上兩萬關　紐油企80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.62；港匯見7.7966；離岸人民幣(CNH)報7.1462；美元兌日圓處140.8；歐元報1.1027，英鎊報1.2857。現貨金價處1,958美元。布油報84.24美元，紐油報80.4美元。比特幣升至29,263美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾200點，重上兩萬點大關。

●道指上周五(28日)收報35,459點，升176點或0.5%；標指漲44點或0.99%，收報4,582點；納指升266點或1.9%，收報14,316點。全周計，道指升0.66%，標指升1.01%，納指更漲2.02%。

●英國富時100指數上周五收報7,694點，升1點或0.02%。法國CAC指數收報7,476點，升11點或0.15%。德國DAX指數收報16,469點，升63點或0.39%。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報20,078點，升162點。

●8月夜期期指上周五收市報20,160點，升196點，高水243點，成交22,210張。

●紐約期油上周五收報每桶80.58美元，升約0.6%。倫敦布蘭特期油收報每桶84.99美元，升0.9%。

●紐約期金收報每安士1,960.4美元，升0.8%，全周跌約0.3%。

●日本股市早段升超過350點，升幅逾1%。

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●海底撈盈喜，料半年淨利潤大增至不低於22億人民幣。

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●恒大地產未還債務逾2,874億人民幣，逾期商票逾2,446億。

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