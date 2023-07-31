國際商業結算出售隱形眼鏡業務51%權益

根據注資協議，目標公司授予投資者認沽期權，據此，於首次完成日期後90日內，投資者有權要求按行使價購買投資者當時持有的目標公司股權。各方同時訂立首份股權轉讓協議，將向投資者出售首批銷售股權(按悉數攤薄基準佔首次完成後目標公司14.1579%股權)，代價為7,008.16萬元人民幣。

緊隨首次完成後，目標公司的註冊資本將由3,000萬美元增至6,391.52萬美元，目標公司將由國際商業結算旗下香港優你康及投資者分別擁有49%及51%。預期公司將通過該等交易確認3,211.9萬港元收益。首份股權轉讓協議之所得款項淨額估計約為7,980萬港元，擬用作一般營運資金。

董事會認為，公司出售目標公司的控股權益，從而退出隱形眼鏡業務，將讓集團進一步專注於其他主要業務。此外，由於投資者於上海證券交易所科創板上市，並主要從事眼科醫療器械的研發、製造及銷售，投資者於首次完成後成為目標公司的股東將為目標公司帶來新機會及資源，從而為目標公司的業務發展創造協同效應，這將利好集團在首次完成後保留的目標公司的餘下股權。