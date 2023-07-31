港股曾漲400點　創逾3個月高位　海底撈飆13%

港股「七翻身」保持後勁，恒生指數高開320點後最多漲445點，至20,361點的超過3個月高位，暫維持逾300點升幅。國企指數及科技指數齊升160點。主板成交增至730億港元。

大型科網股帶領大市向上，京東集團飆6.1%；美團升4%；阿里巴巴及小米集團升3.2%；騰訊升2.1%。

金融股普遍靠穩，明日公布業績的滙豐控股升0.3%；香港交易所升1.4%；工商銀行升1.3%；建設銀行升0.6%；中國平安升0.4%；招商銀行升0.2%；友邦保險回軟。

內房股成大市焦點，龍湖集團飆11%；碧桂園升6.5%；萬科企業升4%；中國海外及華潤置地升2.3%。多隻二線股升幅顯著，富力地產飆26%；融創中國升16%；合景泰富及寶龍地產升14%；美的置業升11%；合生創展升10%。不過世茂集團復牌被拋售，股價瀉近6成，低見1.79元。

發改委發布《恢復和擴大消費二十條》措施，內需股有買盤，發盈喜的海底撈飆13%，是表現最佳藍籌；申洲國際升7%；李寧升5.7%；安踏體育升4.4%。

【09:20】港股漲逾300點 爆上兩個半月高位 海底撈飆11%

港股在7月最後一個交易日保持升勢，重上兩點點大關。恒生指數開市升320點或1.61%，報20,237點，創逾兩個半月高位；國企指數高開153點或2.25%，報6,961點；科技指數升159點或3.56%，報4,625點。

大型科網股領漲，京東集團飆6%；美團升4.8%；阿里巴巴升3.2%；騰訊升2.7%；小米集團升1.3%。

金融股合力撐市，明日公布業績的滙豐控股升0.3%；香港交易所升近2%；招商銀行升1.6%；中國平安升1.1%；建設銀行升0.9%；友邦保險升0.7%；工商銀行升0.2%。

海底撈發盈喜，股價高開11.1%，報21.65港元，是表現最佳藍籌。