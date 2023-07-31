內地7月官方製造業PMI仍處收縮區間　非製造業PMI遜預期

內地7月官方製造業採購經理指數(PMI)為49.3，稍高於預期的49.2，前值為49，雖然連續兩個月上升，但連續4個月處於50盛衰分界線之下。至於內地7月非製造業PMI為51.5，遜預期的53，連跌4個月，進一步接近盛衰分界線，前值為53.2；7月綜合PMI為51.1，前值為52.3。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月份製造業採購經理指數為49.3%，比6月上升0.3個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.5%和51.1%，均連續7個月位於擴張區間，中國經濟延續恢復發展態勢。從市場預期看，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數分別為55.1%和59%，均位於較高景氣區間，企業信心總體穩定。

不過他提到，從全球範圍看，7月份美國和歐元區製造業PMI初值分別為49%和42.7%，繼續位於臨界點以下，歐美等主要經濟體製造業持續收縮。雖然本月內地製造業PMI回升至49.3%，但調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。