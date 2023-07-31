香港科技園夥高諾國際加速器培育創科企業　推數字經濟增長

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良（前排左）及高諾國際加速器行政總裁黃俊瑯（前排右）簽署共同培育合作協議，以支持香港數字經濟發展，並由香港科技園公司行政總裁黃克強（後排左）及高諾國際加速器非執行主席吳傑莊（後排右）見證。

香港科技園公司(科技園公司)宣布與創業加速器高諾國際加速器(G-Rocket)簽署共同培育計劃(Co-incubation)協議， 支持香港數字經濟發展。今年度的《財政預算案》強調，數字經濟是推動香港經濟發展的其中一個策略性方向，具有龐大的增長潛力。

科技園公司與G-Rocket的合作將攜手打造本港數字經濟新時代。過去20年，科技園公司培育出多間成功的創科企業，並建立強大的本地和國際夥伴網絡，以及完善的本地創科生態圈，在推動香港成為國際創科中心上發揮關鍵作用。G-Rocket在2016年成立，是立足香港、面向國際的創業加速器。G-Rocket在全國建立了七個加速器基地，為初創企業提供多元化配套，又一直專注協助優質和具競爭力的海內外高科技企業拓展大中華市場，當中涵蓋人工智能、大數據、區塊鏈、機械人、金融科技、醫療科技等領域。

在協議下，G-Rocket每年將引入20間海內外優秀企業落戶科學園生態圈。 藉著此計劃，G-Rocket和科技園公司將共同推動數字經濟行業中的創科企業成長，並協助它們在香港、大灣區以至全球發展業務。

此外，G-Rocket將會為科技園的園區公司及培育初創企業提供培訓、諮詢以及業務配對機會，亦會參與科技園公司現有的導師計劃，為園區公司提供指導。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「國家『十四五』規劃和香港政府的《創新科技發展藍圖》均以數字經濟為發展重點。我們與G-Rocket的合作標誌着香港智慧城市及數字經濟發展的一個重要里程。這次合作將透過G-Rocket的專長和網絡，以及科技園公司完善的創新科技生態圈，為創科企業打造一個蓬勃的數字創新環境，支持產業發展。」

G-Rocket非執行主席吳傑莊表示：「香港正值數字產業及虛擬資產發展的黃金起步點，加上國家『十四五』規劃明確支持及確立香港成為國際創科中心的願景，我們相信今次與科技園公司合作將能培育更多優秀科技人才，賦能本地以至國內外數字經濟創新企業，為行業帶來重要機遇，並提升香港在數字業界的地位。」

香港科技園公司持續透過改善香港數字經濟的核心基礎—數據，推動數字經濟發展。科技園公司旗下STP Platform的數據社群Data Community，是本港首個具有獨立數據治理的中立數字創新環境，透過關鍵的無縫數據互聯能力，促進跨行業數據協作和交流，全面釋放香港的數字創新潛力。【特約報道】