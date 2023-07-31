馬雲又有新搞作　投資智慧漁業「釣大魚」？

內媒統計指，「一米八」系公司已達4家。鑑於「一米八」公司多名高管與阿里系員工同名，且馬雲間接持股一米八海洋科技(浙江)，業內猜測，「一米八」系公司不排除是阿里旗下的新業務板塊，瞄準的是智慧農業、智慧漁業等方向。

報道指，一米八海洋科技(浙江)有限公司7月20日在杭州成立，註冊資本達1.1億元人民幣，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關係統研發等領域。

報道表示，一米八海洋科技(浙江)有限公司目前有6位股東，第二大股東杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲持有該公司高達99%的股權。

報道稱，持有一米八海洋科技(浙江)5.5%股權且為董事長的胡曉明，被認為可能是螞蟻集團前首席執行官胡曉明；持有一米八海洋科技(浙江)2.5%股權且為董事兼總經理的鄧中華，或為《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者，根據當時的作者介紹，鄧中華在阿里有10年大數據從業經歷。

內媒提到，馬雲早已涉獵智慧養殖。2020年9月成立的耕海牧洋(海南)投資有限公司，註冊資本2億元，控股股東為海南雲鋒企業管理集團有限公司，馬雲在該公司的持股比例為50%。據悉，耕海牧洋以海洋漁業科技研發為核心，以工廠化循環水養殖、優質海產育種、深遠海養殖、水產品精深加工、飼料加工為主導產業。

報道並指，近年來馬雲前往荷蘭、日本、泰國等多個農業研究機構考察農業漁業技術。他曾到訪日本海洋養殖大學，專門學習和研究海洋養殖技術；他又參觀以農業研究聞名的荷蘭公立大學瓦赫寧根大學，學習可持續畜牧業和漁業。