麥樸思：撤出美國轉投新興市場　關注港股全因...

新興市場之父、麥樸思資本合夥公司(Mobius Capital Partners)創辦人麥樸思(Mark Mobius)接受外媒訪問時證實，已將所有資金撤出美國市場，原因是他非常看好亞洲新興市場。

麥樸思表示，他目前已全面轉向國際市場，尤其是新興市場。現在的投資重點是台灣、南韓和印度，對中國持審慎態度，並正關注香港上市的公司，因為它們的估值吸引。

他補充，鑑於中國經歷着巨大的調整，將使許多公司面臨困難。他舉例，南韓等國家的公司在向中國客戶出口時，也面臨着中國的風險，因而正在尋求多元化冀減少對中國的依賴。他也承認正在尋找找替代市場的公司，但同時認為南韓、台灣等公司很難完全切斷與中國的業務。

麥樸思又再次提到自己看好印度市場。首先是蘋果等公司正在轉向印度，以實現業務多元化，降低對中國的依賴；其次是印度有14億人口，其經濟正以每年7%的速度增長。這些因素可以幫助印度在未來成為一個重要的供應基地。

至於南韓，麥樸思直言被該國令人印象深刻的技術發展所吸引，他目前投資的一家當地公司，正開發能夠消除皺紋的機器。

隨着美國金融環境收緊，華爾街人士對新興市場的投資態度轉趨樂觀。高盛估計，到2030年，新興市場股票的市值可能會超過美國。與此同時，MSCI新興市場交易所買賣基金(ETF)今年已上漲10%。