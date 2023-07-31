遊日注意！日本鰻魚今年加價達20%　點解貴咁多？

愛吃鰻魚的港人注意，外媒指日本的蒲燒鰻魚價格正在飆升！原因是短缺的鰻魚幼苗價格、燃料費及餌料費暴升，7月30日是日本夏季的土用丑日，傳統上會在這日吃鰻魚，日本的專賣店及超市的蒲燒鰻魚價格比去年上漲一至兩成。

外媒報道，名古屋有鰻魚料理店將蒲燒鰻魚蓋飯及鰻魚盒飯等20種食品加價約5%。備受歡迎的鰻魚飯三吃的定價從2,950日圓(約162.29港元)，改為3,100日圓(約170.55港元)，該店指原因是魚苗價格、電費及人工暴漲。

東京都內的蒲燒鰻魚店在4月已經因原料價格上漲等而加價。大阪府內的專賣店主打的蒲燒鰻魚的價格雖然維持不變，但將其他部分食品加價約一成。該店稱，雖然成本上漲，但為讓顧客更容易享用得到，盡力把蒲燒鰻魚維持原價。

超市內鰻魚的零售價格也不斷上漲。在東京都內的超市中，日本國產鰻魚每條售價2,980日圓(約163.89港元)，比去年上漲約400日圓；中國產鰻魚每條1,680日圓(約92.39港元)，也上漲50至70日圓。

報道，鰻魚價格飆升的原因是鰻魚幼苗的魚獲量持續低迷。當地水產廳的數據顯示，交易價格為每公斤250萬日圓，比去年上漲14%，為5年來最高水平。

報道又指，雖然鰻魚價格進一步上漲，但銷情並不差。當地一家超市的負責人稱，天氣愈熱，鰻魚的銷售情況就愈好，銷量比去年還要理想。