發改委出台20條措施谷消費　支持住房需求　推動消費信貸

國家發改委出台《關於恢復和擴大消費的措施》，內含六大方面20條措施。發改委指，着力推動高質量發展，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，充分挖掘超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力。

在穩定大宗消費方面，要優化汽車購買使用管理，各地區不得新增汽車限購措施。擴大新能源汽車消費，落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，穩步推進老舊小區改造，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。提升家裝家居和電子產品消費。

在擴大服務消費方面，要擴大餐飲服務消費，倡導健康餐飲消費、反對餐飲浪費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區。豐富文旅消費，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費，推動夜間文旅消費規範創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「24小時生活圈」。促進文娛體育會展消費，加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。提升健康服務消費，堅持中西醫並重，推動優質醫療資源下沉，着力增加高質量的中醫醫療、養生保健、康復、健康旅遊等服務。

在促進農村消費方面，開展綠色產品下鄉。完善農村電子商務和快遞物流配送體系。推動特色產品進城。大力發展鄉村旅遊。

在拓展新型消費方面，壯大數字消費，推進數字消費基礎設施建設，豐富第五代移動通信(5G)網絡和千兆光網應用場景。推廣綠色消費，積極發展綠色低碳消費市場，健全綠色低碳產品生產和推廣機制，促進居民耐用消費品綠色更新和品質升級。

在完善消費設施方面，加快培育多層級消費中心。着力補齊消費基礎設施短板。完善消費基礎設施建設支持政策。

在優化消費環境方面，要加強金融對消費領域的支持，在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。持續提升消費服務質量水平。完善促進消費長效機制。