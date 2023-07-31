李偉傑：港股8月料反覆偏強　滙豐呢個價位可吸納...

中共中央政治局會議上周召開，刺激港股向上，到底否彈完又散？華盛證券經紀部董事李偉傑認為，今輪升勢較多正面利好信號，包括成交增加，北水流入意欲較明顯等。他指，今日早段升勢較急，而且本周內地有不少經濟數據公布，如內房及汽車銷售數字，預料會令市況較為震盪，恒指有機會在升至20,300點先行整固，相信投資者會待回調後，在19,600至19,800點吸納股份。

李認為，8月市況會呈反覆偏強，焦點將落在科技平台股，相關股份首季業績普遍較預期理想，若有長線資金追入，有一定反撲空間。