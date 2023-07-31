李偉傑：港股8月料反覆偏強 滙豐呢個價位可吸納...
2023年07月31日 11:13
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李偉傑
中共中央政治局會議上周召開，刺激港股向上，到底否彈完又散？華盛證券經紀部董事李偉傑認為，今輪升勢較多正面利好信號，包括成交增加，北水流入意欲較明顯等。他指，今日早段升勢較急，而且本周內地有不少經濟數據公布，如內房及汽車銷售數字，預料會令市況較為震盪，恒指有機會在升至20,300點先行整固，相信投資者會待回調後，在19,600至19,800點吸納股份。
李認為，8月市況會呈反覆偏強，焦點將落在科技平台股，相關股份首季業績普遍較預期理想，若有長線資金追入，有一定反撲空間。
滙豐控股(00005)周二(8月1日)放榜。李表示，由於渣打集團(02888)的業績較市場預期好，相信滙控業績同樣符預期，甚至超預期，中長線看好滙控，其股價近日表現偏強，有機會於62.8元調整，屆時可趁機吸納。
海底撈(06862)發盈喜，料半年淨利潤大增至不低於22億人民幣。李認為，海底撈業績表現已回到接近疫情前水平，後續要留意中央政治局會議在刺激消費政策上的着墨，內地餐飲股可看高一線，但不建議現階段追入海底撈，宜待回調至20.5元才吼位買入。