北京深圳廣州齊表態　落實優化內房政策要求

內媒報道，繼近期中央政治局會議定調「適時調整優化房地產政策」、住建部明確三大政策支持方向後，一線城市北京、深圳相繼表態，將抓緊貫徹落實工作，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。分析認為，此次表態信號意義重大，意味近期購房政策方面會有寬鬆的做法。

北京市住建委、深圳市住建局相繼發文表態，表示將結合當地房地產市場實際情況，會同相關部門抓好貫徹落實工作。廣州市住建局也表示，實事求是抓緊推進落實，將結合廣州實際盡快推出有關政策措施。

此次北京率先表態，要結合北京房地產市場實際情況，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，預計後期北京在「認房不認貸」、降低房貸利率「加點」、調整非普通住宅標準等方面或落實出台新政。不過，根據北京此前曾表示將在房山區試點購房支持政策來看，接下來北京樓市政策的優化調整或以「一區一策」執行，堅持穩中求進工作總基調。

深圳市住建局也表示，將結合深圳房地產實際情況，會同市有關部門、中央駐深機構和各區抓好貫徹落實，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實推進保交樓工作，切實維護房地產市場秩序，促進深圳房地產市場平穩健康發展。

報道指，此次北京、深圳、廣州的表態速度，體現一線城市落實中央和住建部政策精神的態度和決心，預示此前在二三線城市出台的購房支持政策會向一線城市擴容。整體來看，在房地產已經由賣方市場轉為買方市場的背景下，全國樓市調控政策取向已從防過熱，向防過冷轉變，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策亟須調整優化。可以預見，一線城市購房支持政策將很快出台。