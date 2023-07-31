恒隆：港下半年零售增長或減半　寫字樓市道不振

另外，他亦指出，本地寫字樓在這幾年出現供應高峰，對租金、價錢都有壓力。

至於集團在內地的業務，他指，由於去年基數低的問題，尤其去年4、5月期間上海封城，其他城市亦收緊了防疫措施，令今年同期反彈強勁。惟5月尾至6月期間，見到內地整體經濟有放緩迹象。未來仍要觀望內地當局怎樣去提振消費。

集團董事長陳啟宗補充，內地零售上半年有雙位數增長，惟人民幣匯價跌達6%，拖累了集團以港元計的收入。他估計內地零售增長率或在下半年只餘單位數，連同奢移品的銷售「下半年無上半年咁好」，但全年加起來仍有增長。

集團將在全國尋找新的增長機遇，惟陳表示，會較傾向買地興建，多於買別人空置的商場。原因是地點和內部建築較易控制，也不用擔心物業賣方的負債問題。

至於樓市，盧韋柏認為主要看利率走勢和市道，始終港美利率有分別，港按息3.5厘或已見頂，現在入市或是一個機會。另外，集團對高端住宅有信心，反而細單位由於量太多，明顯較受市況影響。