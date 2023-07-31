【產經直播】港股重上兩萬關　8月迎來「蜜月期」？

人民幣回勇，加上內地7月份製造業採購經理指數(PMI)勝預期，令港股於周一(31日)做好，重上二萬點大關，恒指高開320點，其後內地公布PMI，令升幅急擴至445點，高見20,361點，最終收市升162點，報20,078點，成交1,825億，總結7月份，港股共升1,162點。港股重回二萬關可喜可賀，即將踏入8月，恒指下一站又會睇邊？上望空間又有幾大？

發改委文件中亦提到擴大內需和假日消費，包括新能源車消費，「造車新勢力」分別升1%至5%，車股會成為8月倉位必不可失的股份嗎？

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