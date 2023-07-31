【產經直播】港股重上兩萬關 8月迎來「蜜月期」？
2023年07月31日 16:16
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人民幣回勇，加上內地7月份製造業採購經理指數(PMI)勝預期，令港股於周一(31日)做好，重上二萬點大關，恒指高開320點，其後內地公布PMI，令升幅急擴至445點，高見20,361點，最終收市升162點，報20,078點，成交1,825億，總結7月份，港股共升1,162點。港股重回二萬關可喜可賀，即將踏入8月，恒指下一站又會睇邊？上望空間又有幾大？
滙豐控股(00005)將於周二(8月1日)發布業績，市場料第二季列帳基準稅前盈利中位數為79.56億美元，按年升超過71%，料同時派息10美仙及宣布新一輪回購，股價收市靠穩，滙控績前吸納仲有冇着數？
另外，發改委表示，出台《關於恢復和擴大消費的措施》，適時調整優化房地產政策，當中多個內地一線城市表態支持，不過，內房物管股普個別發展，藍籌龍湖(00960)升約1%；此外，預料上半年由盈轉虧的碧桂園(02007)則先升後急跌，大跌6%。內房板塊雖然多次有國策撐腰，都係升得多又跌得多，股民要續持審慎態度咪多手？
同時，碧桂園服務(06098)大股東楊惠妍將手上兩成碧服股份，捐贈予基金會，涉資約64.4億港元，消息對股價有幾大影響？
發改委文件中亦提到擴大內需和假日消費，包括新能源車消費，「造車新勢力」分別升1%至5%，車股會成為8月倉位必不可失的股份嗎？
此外，海底撈(06862)發盈喜，預料今年6月底止上半年多賺不少於22億元人民幣，按年增近30倍，刺激股價收市升12%，而其他內地餐飲股如呷哺呷哺(00520)、九毛九(09922)亦同樣錄升幅，海底撈呢隻股又可以跟進？發改委亦指，要擴大餐飲服務消費，有國策撐腰下，餐飲呢瓣亦可青睞嗎？
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