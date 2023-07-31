道期微升　日圓兌美元跌至142水平

美匯指數報101.555；港匯見7.8014；離岸人民幣(CNH)報7.1479；美元兌日圓報142.25；歐元處1.1020；英鎊報1.2846。金價報1,954.92美元。油價微升，布油報84.48美元，紐油處80.69美元。比特幣升見29,345美元。道指期貨微升2點。

焦點數據：

16:30 香港第二季國內生產總值

17:00 歐元區7月消費物價指數

21:45 美國7月芝加哥採購經理指數

●港股在7月最後一個交易日突破兩萬點大關，實現「七翻身」。恒生指數高開320點後最多漲445點，至20,361點的超過3個月高位有獲利回吐，收市報20,078點，升162點或0.81%。

-恒隆：港下半年零售增長或減半，寫字樓市道不振。

-恒隆集團半年多賺16.8%，派息維持21仙。

-恒隆地產半年盈利升22.8%，派息18仙。

-奈雪的茶大戶10億元持股存入中央結算，當中有玄機。

-麥樸思指，撤出美國轉投新興市場，而且關注港股。

-馬雲又有新搞作，投資智慧漁業「釣大魚」？

-世茂集團復牌，股價急瀉逾6成。

-美團啟動規模達6000人校園招聘，職位覆蓋技術及產品等範疇。

-恒大清盤呈請聆訊延至10月30日。

●A股全日上揚，其中滬綜指升15點或0.46%，曾升穿3,300關但未能守穩，收報3,291點，成交5,115.05億元人民幣。滬深兩市成交11,051.94億元，突破萬一億元，為6月19日以來新高。全個7月份計，滬綜指升近3%，半年來最大單月升幅，深證成指升約1.4%，創業板升近1%。

-內地7月官方製造業PMI仍處收縮區間 非製造業PMI遜預期。

-發改委出台20條措施谷消費 支持住房需求 推動消費信貸。

-北京深圳廣州齊表態 落實優化內房政策要求。

香港經濟：

●調查：66%港人憂通脹，料人口及企業現淨流失。

●星之子旗下加密貨幣錢包TALK+申請數字資產牌照。

●市區鐵路盤4年內貶值兩成，樓價冧到「3字頭」。

外地經濟：

●日央行突買債3000億日圓，日圓兌港元跌穿5.5。

●遊日注意！日本鰻魚今年加價達20%，貴咁多有原因。

●南韓上半年高價進口車銷量破頂，原來因為一個趨勢促成。