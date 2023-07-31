金管局：次季港負資產宗數3341宗　按季減47.6%

香港金融管理局公布2023年第2季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第1季末的6,379宗，減少至2023年第2季末的3,341宗，按季減少47.6%。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第1季末的344億港元，減少至2023年第2季末的174億港元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2023年第1季末的7億港元，減少至2023年第2季末的3億港元。

2023年第2季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2023年第1季末的0.04%，上升至2023年第2季末的0.09%。

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。