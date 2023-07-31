【高盛推介】騰訊曾見個半月高 宜兩手準備
2023年07月31日 17:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股(00700)上周五(28日)突破350港元水平收市，周一(31日)早上開市隨即突破360元水平，早段高見363元，突破一個半月高位後升幅收窄。中午報356.6元，升約1.8%，全日收報354.4元，升1.1%。有報道指，內地要求科技巨頭提供對消費、電訊及媒體公司的成功投資案例，表明當局準備支持此類交易。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五繼續獲資金沽出，但細分之下可見當日認購證獲資金沽出，牛證則獲資金轉向流入，有約200萬元。淡倉於上周四(27日)及上周五共錄得約1,270萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，騰訊於上周五繼續獲北水沽出，錄得約2.4億元資金淨賣出。
騰訊購(16946)，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.5倍，中期輕微價外、低街貨。
騰訊購(16667)，行使價410.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.2倍，活躍條款、高槓桿。
騰訊牛(50156)，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，近牛。
騰訊沽(17816)，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓11倍，高槓桿。
騰訊沽(15526)，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊(60762)，收回價380元，行使價382.8元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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