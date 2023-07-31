【高盛推介】大市重上2萬點 港交所獲資金積極吸納
2023年07月31日 17:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)上周五(28日)急漲約5.5%，突破320港元水平。周一(31日)早上開市隨即突破330元，早段高見336元，創3個月新高後升幅收窄。
港交所與印尼證券交易所於上周簽署合作備忘錄，將在兩地企業跨境上市、產品開發、可持續金融等方面探索合作機遇。此外，早前港交所公布的中國內地監管新規修訂《上市規則》及其他有關中國發行人的條文修訂，將於8月1日生效。
觀察個股輪證資金流向，港交所淡倉於近日獲資金積極吸納，上周四(27日)及上周五共錄得約1,280萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
港交購(17063)，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.9倍，中期輕微價外、活躍條款。
港交購(16668)，行使價388.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。
港交牛(63192)，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽(17273)，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。
港交沽(12128)，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿12倍，低面值、高槓桿。
港交熊(53166)，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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