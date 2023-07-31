金管局：6月港元存款微升　人民幣存款漲1.7%

金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年6月份上升0.5%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及0.8%。今年上半年，存款總額及港元存款分別上升0.2%及1.7%。香港人民幣存款在6月份上升1.7%，於6月底為9,073億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為10,892億元人民幣，而5月份為9,773億元人民幣。

6月份貸款與墊款總額沒有明顯變動，在2023年上半年則下跌0.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在6月份上升0.7%，在香港境外使用的貸款則下跌2%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由5月底的89.1%，下跌至6月底的88.7%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升1.4%後，在2023年第2季按季下跌0.4%。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款，以及對運輸及運輸設備的貸款所帶動。

6月份港元貨幣供應量M2及M3均微升0.2%，與去年同期比較則均微跌0.1%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3.0%，與去年同期比較下跌21.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.5%。