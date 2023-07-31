會財局籲核數師盡早開始審計計劃程序　勿低估重要性

會計及財務匯報局(會財局)發布「審計焦點」，以敦促核數師採取積極主動的態度，於財政年度結束前盡早開始審計計劃程序。查察部主管賴翠碧再三強調，該局2020至2022年的查察結果顯示，許多核數師低估了有效審計計劃的重要性，而沒有為審計計劃分配足夠時間和資源的項目，往往容易導致重大審計缺失和審計質素欠佳。

她又指，為確保審計工作的有效性和質素，會計師事務所的領導層，包括主席和執行合夥人，應從管理層定立基調，並培養一種促進適時和全面的審計計劃的文化。同時期望這些領導通過相應的事務所政策來確保這種文化得以實現。

她提醒，他們應特別關注和集中處理中高風險的實體，例如處於財務困境的實體、經歷重大收購或出售的實體，以及涉及複雜或判斷性的會計估計的實體，並在財務年度的第三季度開展審計計劃。

會財局的審計焦點強調了在審計計劃中需要特別關注的5個重點範疇，並明確地闡述了會財局對核數師、公司管理層和審計委員會在審計計劃程序中必須履行各自法定職責、角色和責任的期望。他們需要妥善履行各自的角色和職責，才能共同維護審計和財務匯報質素，並贏得公眾信任。

賴氏重申，一個周詳計劃的審計帶來的好處除了可確保合規性，更能讓管理層防患於未然，提前識別和應對潛在問題，避免由此帶來的法律和經濟成本變得過高或難以控制。因此，公司管理層和審計委員會必須盡早與核數師溝通，共同制定一個全面的審計計劃。