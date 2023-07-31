經絡：樓價次季反覆偏軟　負資產宗數恐重上6千宗

金管局最新數據顯示，2023年第二季負資產個案錄得3,341宗，涉及金額173.51億港元，宗數及金額按季分別大減47.6%及49.5%，均連跌２季。另據差餉物業估價署資料，第二季私人住宅售價指數報351.4點，比首季升5.6點或1.6%，並連升兩季。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓價連升兩季，加上銀行積極爭取按揭業務，對物業估價取態曾轉趨正面，使負資產個案再顯著回落。然而，次季樓市開始反覆偏軟，交投雙雙減少，最新6月份私人住宅售價指數亦連跌2個月，創4個月低位，加上受港美加息影響，市場觀望氣氛濃厚。他料第三季樓價將持續偏軟，負資產宗數或按季回試至今年首季６千宗水平。

另外，第二季拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.09%，連升2季，曹德明表示，雖然拖欠比率有所上升，但仍屬低水平，而最新本港失業率跌至逾3年半低位，料年內拖欠比率或有所回穩。他提醒，有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，按時供款以及預留充足的後備資金。

金管局同日公布了按揭數據，曹德明表示，新取用按揭數字雖然按月上升，惟受市場氣氛及加息因素影響，樓市交投轉靜，觀望氣氛濃厚，使新申請及新批出按揭數字雙雙回調。而金管局7月初推出放寬逆周期措施暫未見即時成效，料第3季按揭宗數將按季回落。

另外，他指金管局放寬按揭成數及按揭保險的樓價上限，加上現時大型銀行繼續以高現金回贈吸客，使轉按誘因續增，料轉按數字仍有上升空間。局方的放寬措施同時有助推動中上價物業的交投，從而推高貸款金額，曹預料，未來平均按揭貸款金額將有上升空間。