XTransfer香港推全球收款付款解決方案　擬年內擴員

內地「獨角獸企業」(即成立不到10年、估值達10億美元)、貿易金融科技平台XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，香港辦事處將於8月起升級為服務中心，將為香港外貿企業提供全球收款付款解決方案、換匯等服務，計劃年內將香港團隊擴大至40人以上，並將以香港為中心，加快國際化布局，有意於今年內進軍印尼、馬來西亞等東南亞市場，目前也有與中東的銀行商討合作，期望能在杜拜設立辦事處。

他又指，香港是重要的金融中心，特別是貨物貿易結算，加上稅收環境適合做貿易生意。雖然今年香港出口表現下滑，但主要受外圍經濟因素影響，也是其他地區也需要面對的問題，認為香港的優勢不減，仍看好未來出口表現，並利好公司業務。

他提到，公司通過大數據、自動化、互聯網化和智能化的反洗錢風控基礎設施，提供針對碎片化、小型化外貿交易的風控解决方案，提升資訊透明度，期望能藉此解決中小企在傳統銀行開戶難、匯款成本高昂、到賬時間長等情況。若外貿商向同為公司客戶的供應商匯款，可以即時轉賬，提升營運效率。

另外，鄧氏指出，公司累計獲五輪融資，籌資1.38億美元，現時業務有穩定的現金流，且已錄得盈利一年，未有融資需要，也沒有上市計劃，特別是目前資本市場表現「好一般」，將在全球業務發展得較完善階段才會考慮，而香港將會是「好好的選擇」，也對其他上市地方持開放態度。目前仍積極物色併構機會，主要考慮金融科技(Fintech)企業。