中原按揭：第3季負資產數字或回升　料處數千宗低水平

金管局最新調查結果顯示，負資產住宅按揭在2023年第2季末回落至3,341宗，較第1季末6,379宗減少近48%，涉及金額亦由343.62億元按季減少近50%至173.51億元。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價重拾升軌按季回升7%，第二季業主叫價回升，而一手新盤以低價開售令買家在二手市場追價乏力，在加息陰霾下，第二季樓價平均回落2%，但由於累計上半年樓價較去年回升約5%，帶動負資產數字連續兩季減少，然而樓巿第三季表現持續牛皮，樓價呈窄幅上落為主，最近二手樓市受壓交投減少，預期第三季負資產數字有機會回升但料仍處於數千宗低水平。

她稱，目前負資產拖欠比率由上季0.04%，升至0.09%，但仍屬極低水平，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平(最新跌至2.9%)，拖欠比率稍升帶來的信貸風險仍甚低。

王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，故此用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。