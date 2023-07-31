溱柏高層兩房減至558萬沽　創屋苑5年半新低

加息後元朗區業主即時擴大劈幅吸客。區內溱柏高層單位，累減約17%，以558萬元沽出，創屋苑兩房戶5年半新低，約3年多帳面蝕52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪透露，鴨海怡半島7月份暫錄12宗成交，按月急增1倍，包括27座低層G室，實用面積約743方呎，套四房間隔，望山景，6月放盤叫價1,150萬元，因急於放售，以1,070萬元沽出，呎價約14,401元。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城翠榕閣中層E室，實用面積約922方呎，套三房間隔，獲外區換樓客垂青，並且以1,568萬元承接，呎價約17,007元。

●美聯李振榮稱，西灣河嘉亨灣6座高層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔，擁全海景，獲外區用家垂青，議價後以1,115萬元承接，呎價約21,157元。

－－－－－

九龍區

●中原胡鴻洲表示，九龍站一帶二手屋苑7月錄約10宗成交，佔七成於放寬按揭後錄得，擎天半島6座高層A室，實用面積約632方呎，套兩房間隔，獲用家以1,818萬元承接，呎價約28,766元。

●中原莊鈞雄指，土瓜灣傲雲峰7座低層F室，實用面積約535方呎，兩房間隔，最初開890萬元，議價後以870萬元成文，高銀行估價約4%，呎價約16,262元，新買家為換樓客。

●中原賴仲軒表示，牛頭角淘大花園J座中層6室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內街景，最初叫價555萬元，現減至510萬元易手，呎價約13,043元，新買家為同區上車客。

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園K座高層3室，實用面積約378方呎，兩房間隔，同層單位多年前曾發生事故，價錢較相宜，外區客以485萬元購入，呎價約12,831元，低市價約8%。

●世紀21富山黃澤龍指，黃大仙公屋黃大仙下邨2座中層1室，實用面積約443方呎，未補價第二市場叫價318萬元，放盤兩年，以310萬元成交，呎價約6,998元。

－－－－－－

新界區

●中原王勤學稱，加息後元朗區有不少業主議幅增至約12至13%，溱柏7座高層F室，實用面積約511方呎，4月放盤，累減約17%，以558萬元沽出，呎價約10,920元，做價創屋苑兩房戶5年半新低，約3年多帳面蝕52萬元。

●美聯陳偉健指，葵涌居屋葵俊苑C座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，6月已補價自由市場開價520萬元放售，原業主加息後下調叫價，區內租客帶票洽購，累減約53.2萬元，以466.8萬元易手，呎價約11,641元。

●美聯杜文輝表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，早前以550萬元放售，獲用家議價12萬元，以538萬元承接，呎價約9,764元。

●利嘉閣朱子華指，元朗翠韻華庭2座低層D室，實用面積約696方呎，套三房連儲物房加工人房間隔，議價後以約660萬元成交，呎價約9,483元，屬屋苑本月首宗成交。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋旭埔苑B座中層3室，實用面積546方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價300萬元，終以295萬元成交，呎價約5,403元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角海日灣C1座中高層F室，實用面積789方呎，套三房間隔，叫價約1,200萬元，放盤約兩個月，原業主已移民外地，以1,095萬元連車位沽出，呎價約13,878元，約4年帳面蝕讓約431萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑S座高層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價568萬元，終減價44.2萬元，以523.8萬元成交，呎價約10,151元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區7月錄得約64宗二手買賣，按月反彈約30%，迎海‧星灣21座低層A室，實用面積約793方呎，套三房連儲物室間隔，減價32萬元，以1,368萬元易手，呎價約17,251元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳怡心園2座低層B室，實用面積約601方呎，套三房間隔，望平台內園景，以約660萬元放盤約1年後，獲區外客洽詢，最終以約605萬元承接自住，呎價約10,067元。

●中原何文俊表示，將軍澳廣場8座高層G室，實用面積約737方呎，套三房套房間隔，另設工人套房，叫價1,350萬元，議價後減至1,143萬元易手，減幅達207萬元元或約15%，呎價約15,509元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑D座高層9室，實用面積約634方呎，三房間隔，上周於未補價第二市場放盤叫價518萬元，區外白居二客議價38萬元，以480萬元承接，呎價約7,571元。

－－－－－－