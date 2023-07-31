美股靠穩　道指升53點　花旗估明年標指上望5000點

美股3大股市指數周一早段向好，標指升11點，報4,593點；道指升53點，報35,512點；納指升48點，報14,364點。港股夜期報20,288點，升85點，高水209點。

由於經濟表現強勁，美國實現「軟着陸」的機會增加，花旗亦調高了對美股的預測，料今年底標指可見4,600點，明年更上望5,000點。

陸續有更多企業季績出爐，安森美半導體上季收入按年微升0.45%至20.94億美元，主要受惠於汽車及工業半導體的增長；純利增長26.5%至5.76億美元。值得留意的是，其庫存總值按季上升8.23%至19.64億美元，或反映汽車及工業半導體市場同樣開始步上高端晶片的後塵，市場即將面臨飽和。該公司股價早段升4.78%。

擁有近百年歷史的貨運企業Yellow宣布停止營運，該公司旗下約3萬名貨車司機面臨失業，以人手規模及收入計，今次亦是美國史上最大的貨車運輪公司倒閉案。。

在港經營網上證券交易平台的金融公司SoFi公布，上季收入按年增37.37%至4.98億美元；股東應佔虧損縮減45.58%至5,762.8萬美元，其股價早段曾升20%。