九龍新盤成焦點！紅磡呢個項目加推後超購2.6倍
2023年07月31日 21:51
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新盤市場焦點落於兩個九龍全新盤。紅磡項目最新加推28伙，市傳3日內已接獲逾300張入票，暫錄超額認購約2.6倍。油塘新盤率先邀請代理參觀展銷廳，反應熱烈。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周一(31日)上載價單2號，提供28伙，折實平均呎價約18,978元，較首張價單略高約0.3%，計及樓層因素料屬原價加推。市傳項目3日內接獲逾300張入票，按首兩張價單共84伙計，暫錄超額認購約2.6倍。價單2號包括21伙一房單位及7伙兩房戶，實用面積265至387方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由480.6萬至774.63萬元，折實呎價18,136至20,016元。
●將軍澳日出康城LP10四房2,550萬元招標沽出
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(31日)招標賣出第1A座49樓A室，實用面積1,203方呎，四房間隔，成交價2,550萬元，呎價約21,197元。
●黃竹坑站晉環單日錄5宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(31日)接連錄得5宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾1.5億元。據項目成交紀錄冊顯示，上述涉及的5個單位包括一房特色戶、三房及四房戶，均原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以介乎1,501萬至5,238.8元成交，當時呎價由28,930至43,011元。該盤今年累計已錄10宗終止交易個案。項目將於本周五(4日)起招標重售6伙。
●油塘親海駅II展銷廳錄逾4,000代理率先參觀
長實集團(01113)油塘親海駅II密鑼緊鼓籌備開售，並部署周內開價。發展商於周一(31日)安排地產代理到展銷廳率先了解項目的資料，以為日後推售作好準備。據悉，是日吸引各區代理到售樓處參觀，預計有逾4,000人。
●屯門凱和山最快本季推出市場
路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號住宅項目凱和山，周一(31日)公布於日前已取得預售樓花同意書。項目合共提供693伙，備有分層戶及洋房，預計最快於第三季登場。
●黃竹坑站海盈山兩房交易告吹
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周一(31日)再出現交易告吹。原本於7月22日以1,896.91萬元沽出的2B座15樓B室，實用面積680方呎兩房，原本成交呎價約27,896元，惟交易已列明為簽定臨時買賣合約後未有進展。
●青衣明翹匯部署第四季推出6伙複式戶
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，開售至今累沽723伙，套現約48.7億港元，平均成交呎價約16,526元。佳明集團營業及市務總經理馮倩平指，該盤尚餘53個單位待售，並以三房及四房為主。樓盤預計在第4季推出6伙複式戶。同系鄰近土瓜灣站的明雋迄今累沽18伙，預計可於9月獲批入伙紙，屆時以現樓形式推售，或會削減1%折扣優惠
●西營盤63 Pokfulam一房呎價32,007元
九龍建業(00034)西營盤63 Pokfulam，周一(31日)以880.2萬元沽出一房單位，為第2座20樓A室，實用面積275方呎，呎價32,007元。發展商指，新買家心儀樓盤的位置，由於兒子於港大就讀，故購入單位贈他自住，以方便上學。
●銷售監管局半年接獲23宗新盤投訴
一手住宅物業銷售監管局最新資料顯示，2023年首6個月接獲23宗有關新盤的投訴，較去年同期所錄的103宗大減78%。上述今年所接獲的投訴按類別劃分，涉及失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料佔8宗最多，而涉及銷售安排及廣告的投訴分別各佔2宗。另有1宗投訴與成交紀錄冊有關。