九龍新盤成焦點！紅磡呢個項目加推後超購2.6倍

新盤市場焦點落於兩個九龍全新盤。紅磡項目最新加推28伙，市傳3日內已接獲逾300張入票，暫錄超額認購約2.6倍。油塘新盤率先邀請代理參觀展銷廳，反應熱烈。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙

●將軍澳日出康城LP10四房2,550萬元招標沽出

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(31日)招標賣出第1A座49樓A室，實用面積1,203方呎，四房間隔，成交價2,550萬元，呎價約21,197元。

●黃竹坑站晉環單日錄5宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(31日)接連錄得5宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾1.5億元。據項目成交紀錄冊顯示，上述涉及的5個單位包括一房特色戶、三房及四房戶，均原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以介乎1,501萬至5,238.8元成交，當時呎價由28,930至43,011元。該盤今年累計已錄10宗終止交易個案。項目將於本周五(4日)起招標重售6伙。

●油塘親海駅II展銷廳錄逾4,000代理率先參觀

●屯門凱和山最快本季推出市場

路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號住宅項目凱和山，周一(31日)公布於日前已取得預售樓花同意書。項目合共提供693伙，備有分層戶及洋房，預計最快於第三季登場。

●黃竹坑站海盈山兩房交易告吹

●青衣明翹匯部署第四季推出6伙複式戶

●西營盤63 Pokfulam一房呎價32,007元

●銷售監管局半年接獲23宗新盤投訴

一手住宅物業銷售監管局最新資料顯示，2023年首6個月接獲23宗有關新盤的投訴，較去年同期所錄的103宗大減78%。上述今年所接獲的投訴按類別劃分，涉及失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料佔8宗最多，而涉及銷售安排及廣告的投訴分別各佔2宗。另有1宗投訴與成交紀錄冊有關。