【東方日報產評】港股弱勢因莫財　樓市冰封劣政害

今年已經過了7個月，回顧全球股市，美股、日股、歐股都不乏雙位數字升幅，同以國際金融中心自居的香港股市僅錄不足2%升幅，估值低迷予人狂瀾難挽之感，全因「莫財」二字，即是外資不感興趣、本地資金焦頭爛額意興闌珊、內地資金就自顧不暇，流動性不足的問題難以解決，愈做愈縮。同病相憐的還有香港樓市，新盤滯銷、二手價崩，除了經濟與利率因素使然，也是港府遲遲未肯正視過時的樓市「辣招」所害。金融與地產兩大支柱產業失速，加上出口業尚尋底，旅遊及零售業復甦速度緩慢，整體景氣難以樂觀，港人只有繼續愁對危城！

面對第二季內地經濟增長步伐放緩，多個領域出現不穩定情況，官方已表明力挺經濟，並推出多項措施力穩增長。問題是，這麼一場「大龍鳳」，主要以中國資產為賣點的港股，反彈幅度仍相當有限，反映市場對於內地經濟的展望仍保持審慎之餘，也說明港股未能藉此重新成為資金焦點。

在內地穩經濟下，外資即使對中國資產的投資興趣有改善，眼見港股流動性不足，寧可經互聯互通或其他市場等途徑投資中國資產，都不願涉足如泥沼的港股。再者，中美博弈不斷升級，因地緣政治風險考量而減少參與港股的外資增加，香港的移民潮又繼續帶走資金與人才，可見港股當前「莫財」的問題，是多方面因素使然，誠非香港調整政策就能解決。

處境被動，惡性循環，最終只有落得「趕客」，非但新股市場表現未如預期，現成的上市公司亦因估值低得不合理、流動量不足不利融資發展業務，打退堂鼓進行私有化或自動申請退市的個案持續出現。這個頹局難解，只有繼續望天打卦，人民幣資產終有一天成全球亮點，為港股降甘露。

在這個情況之下，穩定香港資產價格，對於支撐景氣，提振人心，至為重要。偏偏令香港樓市綁手綁腳、扭曲正常市場運作的「辣招」至今仍未退場，官方未交代退場時間表或路線圖。如今，香港上半年的私樓蝕讓個案之多，創「辣招」推出以來最慘烈的場面，新盤貨尾量正逼近20年新高。這些現象一則不利資產效應，為市場信心添壓；二則不利私營地產與基建投資，變相令相關行業職位，以至周邊產業包括建築、物管、金融、法律等服務需求收縮，這既為經濟添壓，也不見得有助增加長遠房屋供應。硬要等到樓市失控下挫才驚覺要「撤辣」，只怕一切為時已晚。

過去十多年全球央行大放水，內地房地產出現嚴重泡沫化，雖然當局已快人一步着手調控遏止風險，惟至今仍是燙手山芋，打擊百業景氣和居民信心，拖累全國經濟復甦，正要演變成更大的危機。香港得吸取教訓，當日為冷卻樓市炒風而推出的「辣招」，如今在炒風絕迹下，已沒有存在的理由。要解決香港的樓市問題，不是靠過時的「辣招」，而是靠增加房屋供應，這得靠私營市場景氣，加快樓市投資增加供應。港府繼續死抱「辣招」，最終只會令疲弱的香港經濟攬炒收場！