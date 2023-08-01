陸秉鈞：福士入股小鵬　股價急升屬短期升浪的盡頭？

大眾此次7億美元只換來4.99%股票，連控股或有重大話語權也說不上，亦沒有表決權；而此次入股，對小鵬的汽車，除了得到「國際公司認可」這6字和「有助技術提升」外，在兩者的合作上看不到有任何可以突然讓小鵬有大幅提升競爭力的空間，7億美元資本開支亦不足以對公司造成重大影響(小鵬首季公布在手現金等價物為34億美元)。

長遠方面，有沒有「夢想空間」? 答案也是否定的。首先，大眾沒有TESLA顛覆全球的那種技術和吸引力，品牌形象早已大不如前，會因為「大眾」品牌而購買與小鵬的電動車，本身就不會太多。其次，在汽車公司商業史上，多家車企合作的最終結局，往往不盡如人意，包括1979年的福特入股馬士達、1998年諾-日產-三菱聯盟等，都沒有一帆風順。

所以，從基本面來看，除非由未來半年開始，中國車市出現需求遠高於預期的增長，或出現「風險」的列點因素，否則，純以此次入股事件來看，本人認為，小鵬的股價，正開始出現「高估」現象。結局為「短期升浪的盡頭」遠較「大升浪的開始」機會為大！

從消息公布後計，股價上升50%；若然從6月1號計(收盤價：30.3港元)，股價更加是上升了200%以上，正大幅偏離應有基本面的估值。下表也能看到小鵬汽車明顯較其他同類公司出現溢價差距(偏離同業升幅)。

此次升勢，除了乘著消息抄起外，近日大市氣氛以及內地電動車板塊受到國策支持、也是另一助燃因素，加上因為短線急升出現挾淡倉(軋空頭)的效應下，也是造成偏離合理價值的主因。一旦挾淡倉效應消息和大市氣氛轉差的話，小鵬將有可能出現明顯調整。策略方面，目前股價仍處於沖高情況，不建議直接沽空，以免造成不能預計的損失。因此，在股價突破90元甚或突破100元後，建議部署較遠期的9月或10月的等價或輕微價外的認沽期權(Put Option)，例如行使價90元或95元。回報以50%~100%為目標，萬一大環境發展超出預期，股價不回落甚至繼續拉升，最大損失也只為投入的全部期權金。

風險

損失投入的全部期權金

小鵬再獲其他重量級企業入股加盟

大眾和小鵬有第二輪重大合作消息公布

電動車板塊股繼續大幅拉升，使到小鵬股價「不合理溢價」給消除

公司自身銷售或技術取得重大突破，拋離同業。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞