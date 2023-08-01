【訪問】渣打望全年保持1%貸款增長　布局東盟、大灣區

渣打集團上半年貸款回落7%，反觀香港區增長約1%。禤表示，加息周期接近尾聲，可是難言利率何時見頂，即使企業打算擴張業務都會「睇定啲」，還需要等待更多確定性，待利率穩定下來，才會全力在貿易或者投資方面加把勁。她期望下半年貸款增長表現更好一些，甚至全年保持1%貸款增長已很不錯。

渣打香港區上半年個人、私人及中小企業銀行業務（CPBB），以及企業、商業及機構銀行業務（CCIB）收入均創新高，比起疫情前分別增長了17%及52%。禤表示，除了受惠利率增加，金融市場及財富管理業務增長強勁。

她說，通關後上半年新造戶口激增，特別是優先理財戶口按年多近兩倍，疫後報復式消費帶動信用卡費用收入按年增長39%，較疫情前增長19%。她亦提到，上半年香港至東盟網絡收入（network income）增長26%，期望之前當局的東盟之旅，可深化香港作為超級聯繫人的角色，還說東盟對在大灣區營商很有興趣，加上香港作為最大的離岸人民幣中心，機會繁多。

隨着東盟及大灣區業務擴張，禤表示，公司不斷升級分行網絡，下半年已在金鐘等地開設大灣區理財中心。上半年已增聘300人，主要是零售部門，以客戶經理、數碼有關職位居多，未來會配合業務情況，繼續聘請相關人手。公司亦安排一些對中國及香港業務熟悉的走廊銀行家（corridor banker）在東盟國家提供服務。她又指，通關後調配集團內部調配人手更易，留意到海外分部員工對來港工作的興趣增加。

壞帳方面，禤表示，內房組合佔資產負債表不足3%，重申已審慎管理敞口，目前情況已穩定下來。內房以外的壞帳，包括信用卡、中小企或貿易融資的情況亦見穩定。