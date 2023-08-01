百勝中國上半年多賺1.6倍　派息13美仙

截至6月底止的第二季，淨利潤1.97億美元，按年上升1.38倍；每股盈利0.47美元。

公司在第二季度共淨新增422家門店。截至2023年6月30日，門店總數達13,602家。

於第二季度，公司以總計6,200萬美元回購約100萬股普通股，每股均價60.23美元。截至 2023年6月30日，公司仍有約10億美元的回購授權可用於未來股票回購。

2023年業績展望方面，公司2023財年目標保持不變，包括淨新增約1,100至1,300家新店。資本支出在7億至9億美元之間。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，隨着上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的擴張目標。更重要的是，新店回報期仍保持穩健。肯德基目前已遍佈超過1,900個城鎮，仍在追蹤其他800多個沒有肯德基的城鎮。同樣，必勝客也有巨大的增長空間。我們將繼續以靈活的門店形式在各線城市拓展潛在市場。有信心把握住長期的增長機遇。

百勝中國首席財務官楊家威指，銷售增長和成本結構調整幫助提升經營槓桿，使餐廳利潤率進一步擴大，本季度的經營利潤也創下新高。進入第三季度，提振銷售仍然是重點。公司已經規劃了豐富的營銷活動和資源，以抓住夏季高峰期的銷售機遇。