道指漲100點　期金升破2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.92；港匯見7.7999；離岸人民幣(CNH)報7.1542；美元兌日圓處142.44；歐元報1.0992，英鎊報1.2830。現貨金價處1,964美元。布油報85.24美元，紐油報81.64美元。比特幣升至29,258美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾200點。

●道指收報35,559點，升100點或0.28%；標指漲6點或0.15%，收報4,588點；納指收市升29點或0.21%，報14,346點。總結7月，道指累漲3.4%；標指升3.1%，納指飆4.1%，標指與納指連升5個月。

●英國富時100指數收報7,699點，升5點，升幅0.07%。德國DAX指數收報16,446點，跌22點，跌幅0.14%。法國CAC指數收報7,497點，升21點或0.29%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,210點，升131點。

●8月夜期收報20,348點，升145點，高水269點，成交15,580張。

●紐約期油收報每桶81.8美元，升1.5%。倫敦布蘭特期油收報85.56美元，升0.7%。

●紐約期金收市報每安士2,009.2美元，升約0.5%。

●雅居樂折讓18%配股，淨籌3.872億元。

●日本6月失業率降至2.5%。

●日本7月製造業PMI終值升至49.6。

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