摩通料金價明年攀上2175美元　支持因素是甚麼？

摩根大通發表預測，金價今年年底將升至每安士2,000美元，至2024年將見紀錄高位。

外媒引述摩根大通表示，金價於今年下半年料將達到每安士2,012美元，明年均價料將上漲至2,175美元，較現水平約1,960美元，有近11%的上空間。

美國聯儲局於7月會議中，一如預期加息0.25厘。摩根大通全球大宗商品研究執行董事Greg Shearer相信，聯儲局加息周期已結束，並可能會在2024年中期減息。如果美國經濟陷入衰退，黃金還有進一步上漲動力；經濟衰退的威脅愈嚴重，聯儲局減息的幅度就愈大，對金價提供更有力的支撐。

他續指，儘管部分分析相信美國已經擺脫了衰退的危機，但仍有大量迹象表明經濟衰退即將來臨，如美國的領先經濟指標(Leading Economic Index)指數已連跌15個月、孳息率曲線倒掛及企業違約數目不斷上升等。

Shearer表示，貴金屬當前正處於一個非常有利的位置，建議長期配置黃金和白銀，可以作為緊縮周期後期的多元化投資工具，且在未來12、18個月獲取豐厚回報。

世界黃金協會早前發表的央行黃金儲備調查顯示，24%央行計劃在未來12個月內增加更多黃金儲備；71%央行認為未來12個月全球儲備總體水平將增加。