中原陳永傑：租盤嚴重供不應求　帶動租金回報升

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，為補給流失的勞動人口，港府於年內推出了多項吸引人才來港計劃，根據政府資料顯示，今年上半年各項輸入人才計劃共收到超過10萬宗申請，入境處已批出約6.1萬宗。當中「高才通計劃」至今已接獲超過3.6萬宗申請，批出約2.6萬宗。

自高才通推出時，筆者已預期有關計劃將率先令中價物業租賃市場受惠，單是今年上半年，來自各項人才計劃，已為香港新增6萬多個單位的住屋需求，而且他們負擔能力較高，令中價物業租賃市場成交量攀升，如早前錄得高才通家庭以5.3萬港元承租何文田皓畋三房戶。

暑假一向是租賃旺季，今年再配合通關效應下，內地生踴躍來港，對租賃市場帶來支持，如毗鄰科技大學的將軍澳區，7月份已錄得逾540宗租賃成交，當中近4成為內地生承租個案。而毗鄰中文大學的火炭站，沙田星凱‧堤岸剛入伙，加上鄰站新商場開幕加持下，今個月的租賃成交高逾90宗，可見內地生亦是香港物業租賃市場的新動力。有內地生更為了盡快搶租盤，選擇樓也不睇，先付一年租金搶單位。

中原網頁顯示，現時市場租盤約13,239個，但單計人才計劃已衍生6萬多個租賃需求，5個客爭一個租盤，仍未計及海外學生的租樓需要，現時租賃市場已出現嚴重的供不應求。租盤需求增，令租金得以支持。

據差估署最新數據顯示，6月租金指數報181.1，按月升0.56%，租金指數屬連漲5個月。總結今年上半年租金指數升3.19%。樓價下調租金上升，此消彼長下，令租金回報亦有所提升。中原城市租金回報率CRI 5月報2.60%，創4個月新高，按月上升0.04個百分點，連升兩個月共0.07個百分點。

市場分析經常指出，租賃市場旺，代表買賣市場淡靜，的確7月份中原的成交當中，逾8成為租賃成交，是近年租賃佔比的新高。筆者則認為，租賃市場是反映真正的居住需求，租務市場穩健才可為樓市奠下健康基礎，今日租客明日或會變成買家，加上租金上升，令租賃回報回升，相信可吸引投資者重投物業市場作長線投資，始終買樓收租是華人傳統儲存財富的方法，因此不容忽視租賃市場為樓市帶來的正面作用。