【高盛推介】阿里曾突破100元 連升4日 留意輕微價外購15950
2023年08月01日 11:22
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)由上周四(7月27日)起連升，周二(8月1日)早上繼續上升，早段曾高見100港元，創逾3個月新高後升幅收窄，現報98.85元，升約1.4%，目前為連續第4日上升。有報道指，螞蟻集團正計劃重組，但有報道引述消息指，螞蟻集團短期內重新上市的可能性不大。
觀察個股輪證資金流向，阿里淡倉於近日獲資金持續吸納，上周四至本周一(7月31日)皆錄得資金流入，合共約1,010萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的輕微價外選擇可留意低面值阿里購(15950)。貼價選擇可留意低街貨阿里購(16564)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(50157)，遠牛選擇可留意阿里牛(69129)，與現價有約8及13元收回距離。
阿里購(15950)，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.6倍，輕微價外、低面值。
阿里購(16564)，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3倍，貼價、低街貨。
阿里牛(50157)，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，近牛。
阿里牛(69129)，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、高槓桿。
阿里沽(13432)，行使價97.65元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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