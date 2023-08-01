滙豐半年多賺1.46倍　派息10美仙　擬展新一輪回購

上半年，滙控收入增加50.2%至368.76億美元。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國計劃出售事項和英國收購事項相關的影響。

期內，淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。預期信貸損失及其他信貸減值準備為13億美元，反映儘管通脹壓⼒持續，但⼤多數市場的前景更趨穩定。普通股權⼀級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點。

單計第2季，滙控除稅前利潤87.71億美元，按年升89.1%，優於市場預期。收入增加36.4%⾄167.05億美元，全線環球業務均錄得增⻑，主要反映利率上升。淨利息收益率為1.72%，較上季升3個基點。預期信貸損失為9億美元，增幅為5億美元。

集團⾏政總裁祈耀年表⽰，滙豐上半年表現強勁，並有信⼼實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率⽬標約15%。鑑於⽬前市場對全球央⾏利率的共識，集團已將2023年淨利息收益全年指引上調⾄350億美元以上。儘管利率前景依然樂觀，但預計隨着短期利率上升，重⼼將繼續轉向定期存款。

另外，他指未來經濟前景仍然存在⼀定程度不確定性，仍然預計2023年預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點（包括轉為持作出售⽤途的貸款結⽋）。集團擬將普通股權⼀級比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，並⼒求於⻑期降低此範圍。

此外，2023及2024年派息率為50%，他很⾼興集團能夠以每股0.1美元的第⼆次股息和最多達20億美元的2023年第⼆輪股份回購之⽅式回饋股東，並預期集團⽇後仍然擁有雄厚的資本分派能⼒。