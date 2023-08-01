恒生銀行上半年稅前盈利109億元　第二次中期息1.1元

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，於今年上半年，該行業務之長遠發展勢頭繼續加快，顯示採取以推動增長、可持續發展，以及不斷創新為重點之業務轉型策略，能夠發揮成效。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額，按年上升29%，股東應得溢利則上升79%。該行之淨利息收入錄得強勁增長。此外，該行積極管理資產負債組合，成功擴闊存款息差，淨利息收益率因此上升62個基點，為2.09%。

該行之財富管理業務收入按年上升10%，亦較去年下半年增加40%。反映隨着大灣區之需求增長，該行透過全面之服務方案、跨境連繫以及具信譽之品牌，取得良好成效。

該行對員工、科技及業務基礎設施之投資，令各項業務可以更靈活及更緊密與客戶連繫。更好之服務體驗，亦有助推動目標客戶群之增長。此方面之投資亦為該行帶來更大效益，成本效益比率較去年同期改善8.3個百分點，為35.9%。