信義玻璃：第四季營運表現難料 適時回購股份
2023年08月01日 13:41
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李聖根(右)、劉錫源(左)
信義玻璃(00868)執行董事李聖根預期，浮法玻璃第三季平均售價將較上半年改善，因看到天然氣等主要能源成本下降，而汽車玻璃因訂單充足，連同建築玻璃下半年表現亦較上半年改善，相信第三季整體營運表現會較上半年好，但就難言第四季及全年是否及得上去年表現，皆因大環境難預測清楚，並坦言「連他們都很想知道內房走勢，現時卻無辦法看得太長遠。」
至於近日有指信義玻璃擬在印尼建石英砂加工廠，管理層承認有關計劃，屬非約束性的中長線發展部署。他們亦與印尼政府投資部達成合作意向書/諒解備忘錄(MOU)，信義玻璃將牽頭於印尼廖內省巴淡島(BATAM)發展一個「新能源產業工業園」，適時引入其他新能源包括太陽能產業的投資廠商，同系的信義光能(00968)亦參與其中，初步估算投資總值約115億美元。
該企又強調看重印尼市場，因其砂等天然資源豐富，而早前主席李賢義及管理層亦藉着印尼總統佐科維多多參與成都世大運開幕禮，與其單獨會面並參與投資意向書。而正在籌建的印尼泗水廠房料明年第三季投產，設有兩條浮法玻璃生產線，共2,200噸產能。
另首席財務官劉錫源表示，因應港元息口趨升，去年起減低港元貸款，並冀將人民幣貸款比率由現時約5%增升至雙位數，從而減低利息開支。
至於信義玻璃股價近期大跌，管理層指會適時回購公司股票。