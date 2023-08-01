信義玻璃：第四季營運表現難料　適時回購股份

該企又強調看重印尼市場，因其砂等天然資源豐富，而早前主席李賢義及管理層亦藉着印尼總統佐科維多多參與成都世大運開幕禮，與其單獨會面並參與投資意向書。而正在籌建的印尼泗水廠房料明年第三季投產，設有兩條浮法玻璃生產線，共2,200噸產能。

另首席財務官劉錫源表示，因應港元息口趨升，去年起減低港元貸款，並冀將人民幣貸款比率由現時約5%增升至雙位數，從而減低利息開支。

至於信義玻璃股價近期大跌，管理層指會適時回購公司股票。