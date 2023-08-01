印度新股愈細愈旺場　風險超高無有怕？

外媒報道，大型新股往往令人趨之若鶩，不過其最終的上市表現可令市場大跌眼鏡，如今印度新股市場也有此現象，而且更出現新股「愈細愈旺」的奇景？

從當地金融初創Paytm到全國最大保險公司，投資者在過去兩年中因這些公司的首次公開招股(IPO)蒙受損失，因此他們轉向僅提供1億美元(約7.8億港元)股票發行的公司，外媒數據顯示，印度今年有92宗此類上市活動，數目為全球最多。

利率飆升後，小型公司正透過出售股票以滿足融資需求，其利用5個月的市場反彈。雖然這類新股的交易流動性較差，而且披露規則寬鬆，但散戶卻無視這些擔憂。

GYR Capital Advisors董事總經理Abhishek Sharma表示，IPO是牛市的產物，散戶和機構投資者的參與，正為這些公司提供動力。此外，近幾個月來，大多數中小企業上市都錄得超額認購。

在中小企業IPO熱潮掀起前，保險公司Life Insurance Corporation of India和快遞初創Delhivery表現不佳，兩者均是去年股票銷量最大的兩家公司，股價分別較發行價下跌約33%和18%。支付應用程式Paytm母公司One 97 Communications的股價也比其發行價低60%以上。

孟買證券交易所(BSE)表示，小型公司在推動印度經濟活力方面具有無限潛力，交易所正努力，包括與各國政府、行業機構密切合作，接觸這些公司以尋求上市機會。

目前，雖然小型股IPO的回報較高，不過卻掩蓋公司在治理方面的擔憂和缺乏市場研究。Etica Wealth董事總經理兼行政總裁Gajendra Kothari表示，中小企業IPO的風險比大型企業高得多，因為市場對這個領域研究很少。