單車界Tesla破產現救星！車主最關心呢個問題...

有「單車界Tesla」之稱的荷蘭電動單車廠VanMoof上月中宣告破產，被拖數的零部件供應商自然欲哭無淚，一眾VanMoof的用家亦面對維修無門而感到彷徨。然而，來自意大利的電動滑板車製造商Micromobility.com計劃出手打救VanMoof，表示已經提交一份非約束力的報價，以不公開的價格收購VanMoof。

外媒報道，VanMoof於2009年成立，其設計的單車在車架內建有電池，在阿姆斯特丹街道上很常見。每輛價格約2,000歐元(約17,136港元)，據報已售出約20萬輛。但由於營業成本太高，未能維持運營，今年7月18日宣布破產，並指破產管理人正考慮能否出售資產和進行重整，以拯救該公司業務。

VanMoof在全球20個城市設有旗艦店，包括紐約、三藩市、東京與巴黎等。由於VanMoof的許多零件都是自家特殊規格，一般單車店難以修理。VanMoof破產後，也宣布立即停止所有維修服務。此外，VanMoof使用獨家的手機app進行解鎖與定位，儘管車上仍有手動解鎖機制，如果app離線，車主將遇到困難。這種與手機app緊密綁定，廣泛利用「物聯網」的運作手法，曾是VanMoof的獨家強項，現在卻變成令車主頭痛的問題。