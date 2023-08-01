【摩通推介】獅王股價創逾4年新高 留意滙豐購14612
2023年08月01日 15:01
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：「獅王」滙豐控股(00005)中午公布業績，上半年列帳基準除稅前利潤216.6億美元，按年升1.47倍，好過市場預期。集團擬派第二次股息每股10美仙，亦將進一步展開最多達20億美元的股份回購。預計股份回購將於短期內展開，並於3個月內完成。今年及往後的回購計劃將視乎資本水平而定。
行政總裁祈耀年表示，受惠於強勁的淨利息收入及持續嚴格的成本控制，集團全球業務收入均上升。集團於上半年表現強勁，有信心實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率目標約15%，並預期日後仍然擁有雄厚的資本分派能力。
滙豐股價於中午公布業績後進一步向好，突破66港元水平，創2019年5月以來最高。輪場資金流較為分歧，據摩根大通即市數據，滙豐認購證及認沽證均錄得資金淨流入，惟比例上以認沽證較高。
如投資者部署短線追入，可留意滙豐購(14612)，行使價72.05元，實際槓桿17.3倍，2023年10月25日到期。如看淡正股後市可留意滙豐沽(17982)，行使價55.55元，實際槓桿12.7倍，2023年12月29日到期。
另外，澳門博彩監察協調局亦於中午公布7月份的博彩收益數據，7月博彩收入為166.62億澳門元，按年上升約40倍，按月則升約9.6%，多過市場預期。數據公布後，澳門博彩股未有太大刺激，金沙(01928)微跌，而銀娛(00027)則跌逾1%。據摩根大通即市數據，資金傾向吸納銀娛好倉。
如投資者計劃部署反彈可留意銀河購(18058)，行使價65.05元，實際槓桿7.9倍，2023年12月22日到期。如看淡可注意銀河沽(11370)，行使價50.75元，實際槓桿8.8倍，2023年10月20日到期。
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