祈耀年：利率終將見頂　惟不會見疫時低位

他說，隨著經濟在較低的利率環境復甦，貸款需求將回升，屆時對淨利息收入會有幫助，相信是以量補價。他強調，集團會繼續推動其他收入來源，發展財富管理業務，壯大手續費收入；同時加強成本控制。

集團財務總監艾橋智則指，集團淨利息收入對利率下行的敏感度較低。該行預期美國或再加息一至兩次，到明年後期才會開始減息。

另集團買入英國硅⾕銀⾏(SVB)後，祈耀年說，該行目前仍盈利，表現良好，收購後首三月的新客戶數目比起收購前三個月多。目前公司已經把營運擴至美國，又已在香港及以色列招聘了一個團隊。

據介紹，集團於6⽉推出⼀項加強版的全球聯繫新提案，名為HSBC Innovation Banking。集團正通過這項業務在美國、香港及以⾊列建立與前英國矽⾕銀⾏類似的業務，並運⽤其國際網絡及資產負債規模優勢，為科技及⽣命科學領域的客⼾提供拓展環球業務的新契機。