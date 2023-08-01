親海駅II周內公布價單 夥支付平台推買家優惠
2023年08月01日 15:26
東網電視更多新聞短片
左二為李詠詩，右二為陳詠慈，右一為郭子威
長實集團(01113)油塘親海駅II，周二(1日)公布周內會上載首張價單，並提供不少於132伙。長實營業部首席經理郭子威表示，項目由昨日起一連3日率先開放展銷廳予代理參觀，預料3日合共可錄逾8,000個人次參觀。樓盤最新公布夥拍電子支付平台AlipayHK為買家及準買家提供優惠，包括參觀示範單位即送50港元。
長實營業經理陳詠慈指，「愛POINT即賞」為準買家而設，參觀示範單位可獲贈5萬A.point(AlipayHK積分)，消費值等同50港元。至於「愛PAY優惠」就為買家而設，購買開放式及一房戶的買家可獲1,000萬A.point積分，相等於1萬港元。購買兩房戶的買家可獲2,000萬A.point積分，相等於2萬港元。購買三房買家可獲3,000萬A.point積分，相等於3萬港元。多買多送，發展商計劃將送出總消費價值不少於150萬港元的積分。
螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，A.point積分除了可以當現金使用，亦可換領商店優惠券及乘搭交通工具等。另項目住客將來亦可通過AlipayHK繳交管理費。