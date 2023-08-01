親海駅II周內公布價單　夥支付平台推買家優惠

長實營業經理陳詠慈指，「愛POINT即賞」為準買家而設，參觀示範單位可獲贈5萬A.point(AlipayHK積分)，消費值等同50港元。至於「愛PAY優惠」就為買家而設，購買開放式及一房戶的買家可獲1,000萬A.point積分，相等於1萬港元。購買兩房戶的買家可獲2,000萬A.point積分，相等於2萬港元。購買三房買家可獲3,000萬A.point積分，相等於3萬港元。多買多送，發展商計劃將送出總消費價值不少於150萬港元的積分。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，A.point積分除了可以當現金使用，亦可換領商店優惠券及乘搭交通工具等。另項目住客將來亦可通過AlipayHK繳交管理費。