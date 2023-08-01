道期跌65點　比特幣失守2.9萬美元　油價偏軟

美匯指數報101.845；港匯見7.7938；離岸人民幣(CNH)報7.1726；美元兌日圓報142.69；歐元處1.0984；英鎊報1.2821。金價報1,956.33美元。油價跌0.6%，布油報84.88美元，紐油處81.23美元。比特幣跌0.91%至28,916美元。道指期貨跌65點。

焦點數據：

22:00 美國6月營建開支

22:00 美國7月ISM 製造業指數

22:00 美國6月JOLTS職位空缺

●港股在8月首個交易日先升後跌，險守兩萬點大關。恒生指數早段曾漲252點，至20,331點即掉頭回落，午後倒跌189點，低見19,891點，收市報20,011點，跌67點或0.34%。

-滙豐半年多賺1.46倍，派息10美仙，擬展新一輪回購。

-滙豐香港次季稅前利潤逾26億美元，按年增1.2倍。

-滙豐：未來續致力進行股份回購，重申會每季檢閱。

-滙豐：港貸款增長恐明年始恢復，整體存款穩定。

-滙豐：中國商業房產額外撥備水平合適，續觀察情況。

-祈耀年：利率終將見頂，惟不會見疫時低位。

-滙豐：無意將總部撤離英國，不會因客戶政見而關閉戶口。

-恒生銀行上半年稅前盈利109億元，第二次中期息1.1元。

-理文化工半年純利挫88%，派息5仙。

-理文造紙中期少賺61%，派息2.5仙。

-信義玻璃：第四季營運表現難料 適時回購股份。

-財新中國7月製造業PMI跌至49.2，再陷收縮區間。

外地經濟：

●美國去年審查286項外國投資交易，創紀錄新高。

●「巴菲特指標」衝上171%，美股恐有崩盤危機。

●澳洲央行連續第二次暫停加息，利率維持4.1厘。

●南韓7月出口跌16.5%遜預期，半導體出口降3成。

大宗商品：

●摩通料金價明年攀上2175美元，有因素支持。

●油價爆升真相！OPEC上月產量減至近兩年最低水平。

企業消息：

●華麗轉身？埃克森美孚傳與大型車廠商討鋰供應。

●單車界Tesla破產現救星！車主最關心一個問題。

●富士康增加在印度投資，建iPhone零部件工廠。

●Coinbase舵手爆被起訴前，曾拒絕SEC一個要求。