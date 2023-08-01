【產經直播】港股8月開局險守兩萬 仍有望向好？
2023年08月01日 16:27
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港股7月成功翻身升逾千點，不過踏入8月首日隨即先升後跌，恒指周二(1日)高開132點後，一度升過252點，高見20,031點，但升勢卻無而為繼，最終收市倒跌，收報20,011點，跌67點。港股8月開局險守兩萬，升勢繼續定行人止步？
滙控(00005)周二(1日)放榜，第二季列帳稅前利潤88億美元勝預期，上半年除稅前利潤亦增加1.46倍，至216.57億美元。董事會同意派第二次股息10美仙，及計劃展開新一輪最多20億美元的股份回購。滙控績後一度抽升逾2%，而年初至今股價更大升34%，業績點解讀？要小心趁好消息出貨？
快手(01024)業績扭虧為盈，預料中期轉賺至少5.6億元人民幣，主要受惠用戶規模增長及生態系統繁榮，以及營運效率持續改善，刺激股價收市仍升1%，快手股價已6連升，依家入場值博率唔高？
信義系三公司純利齊跌，藍籌股信義光能(00968)和信義玻璃(00868)的中期純利分別倒退26.9%及35%，而信義能源(03868)純利亦倒退9%，三者股價全線暴跌，紛紛跌5至20%不等，信義能源跌幅最勁，有貨短線只能死守？
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