【產經直播】港股8月開局險守兩萬 仍有望向好？

港股7月成功翻身升逾千點，不過踏入8月首日隨即先升後跌，恒指周二(1日)高開132點後，一度升過252點，高見20,031點，但升勢卻無而為繼，最終收市倒跌，收報20,011點，跌67點。港股8月開局險守兩萬，升勢繼續定行人止步？

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