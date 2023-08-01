百勝中國：內地市場機會處處　提振銷售為集團重點

她提到，雖然坊間指中國經濟增長速度不似預期，但比起其他地區，增速仍高，「中國市場咁大夠公司食」，同時有很多開店空間，強調旗下肯德基「在一至六線城市都開」，並非只集中個別城市，而另一主要品牌必勝客現進駐了內地幾百個城市，以外賣為主的衞星店盈利能力佳，發展空間大。至於咖啡店Lavazza方面，「中國咖啡」的策略初見成效，截至7月已開約100家店，無論咖啡或食物都有品質要求，目前品牌銷售中，有25%來自食物。

集團首席財務官楊家威指出，提振銷售仍然是集團的重點，將繼續保持靈活，不斷擴大門店網絡，推動長遠可持續增長。另外，已準備了不少新產品及營銷活動，以把握暑假商機。今年第二季收入和利潤都創第二季度歷史新高。雖然同店銷售額仍低於2019年同期水平，第二季的收入和經營利潤對比2019年疫情前，分別增長25%和26%。

屈氏又指，最壞情況是去年第四季，而今年第二季已完全不受新冠疫情影響，有信心今年淨增長1,100至1,300間店目標能達成，認為集團在疫情期間，開店節奏控制得宜，惟同時提醒，現有1.35萬間店，當中約三成是在疫情期間或之後開設，整個結構已有所改變，不能單純直接與2019年時期作比較。

她透露，新店租金較平，單店盈利普遍較好，會關掉部分疫情前租金較貴且效率低的門店，部分則會與業主傾減租，有在市中心的門店租金可減半。