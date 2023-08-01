金管局：次季22%中小企認為銀行貸款批核取態較困難

香港金融管理局公布2023年第二季「中小企貸款狀況調查」顯示，中小企信貸狀況大致保持穩定，沒有明顯迹象顯示有廣泛壓力。

關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，78%認為銀行在今年第二季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的85%，22%認為銀行的有關取態「較困難」，高於前一季的15%。

在已獲批貸款的受訪者中，82%表示銀行在2023年第二季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為79%。18%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為21%。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。4%受訪者表示曾於2023年第二季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，前一季的結果為89%。表示申請不成功的受訪者佔13%，前一季的結果為11%。

需要注意，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及4%，調查結果容易出現較大波動。