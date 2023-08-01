次季東九龍工廈交投挫3成　西九逆市升2.6倍

中原(工商舖)工商部統計4個地區逾百幢指標工廈，第二季共錄得113宗買賣成交，與第一季的118宗回落約4.2%，期間東九龍區交投量及成交呎價跌幅最大，分別下挫約29.8%與約11.9%。不過，西九龍區價量均逆市上揚，其中，宗數按季升幅高約2.6倍。

該公司指出，7月工廈買賣市場觀望氣氛濃厚，加上高息環境持續，相信會拖累整體工廈市況，預料第三季工廈買賣價量會繼續向下調整。

該公司工商部劉重興表示，上述季度統計以分區計，買賣成交宗數跌幅最大為東九龍區，由首季的57宗急跌至第二季的40宗，而平均呎價亦由5,330元，急挫至4,697元。而在四大區域中，買賣成交量最多的是新界區，第二季錄得45宗，惟仍較第一季的47宗，下跌約4.3%，而呎價亦下跌約9.8%。

至於西九龍區買賣成交量相對較少，第二季錄得18宗，較首季僅5宗大幅增加，而平均呎價則由第一季約5,559元，上升至上季約6,531元，升幅約17.5%。港島區工廈買賣表現持續淡靜，第二季僅錄10宗水平，仍較首季多一宗，升幅約11.1%，平均呎價約4,508元，按季也漲約9.2%

劉續指，第二季四大區域最活躍的指標工廈中，長沙灣GLORAL GATEWAY TOWER錄得5宗成交，最高成交呎價約8,540元，較上季最高呎價約7,511元，漲約14%。同時，另有兩幢成交宗數同為5宗的工廈，分別為石門新貿中心A座及柴灣富誠工業大廈A座。其中，石門新貿中心A座最高成交呎價，由約4,695元，上升至約5,897元，升幅約25.6%。