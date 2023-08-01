移民盤劈價150萬　豪景花園三房海景戶呎售7603元

加息後移民盤劈得更勁，私人屋苑套三房海景單位，呎價「7字頭」有成交。青龍頭豪景花園同類單位，大減150萬元售出，呎價約7,603元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城錄8月錄首宗買賣，寧安閣中高層F室，實用面積約530方呎，兩房間隔，叫價860萬元，減價35萬元，以825萬元成交，呎價約15,566元，較2021年12月同類型成交跌逾17%。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌居屋康山花園7座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，由獲同區用家，於未補價第二市場以626.8萬元承接，呎價約10,588元。

●中原張志波指，中半山慧景臺A座低層3室，實用面積約755方呎，套三房間隔，享山景，去年8月放盤，叫價1,680萬元，最新以1,190萬元連車位賣出，呎價約15,762元，新買家為用家。

●美聯陳凱廸透露，西營盤普頓臺高層D室，實用面積約488方呎，兩房設計，擁海景，開價約998萬元，獲外區上車客議價後以920萬元成交，呎價約18,852元。

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九龍區

●中原范鎮培表示，黃大仙現崇山6A座中層B室，實用面積約567方呎，兩房間隔，望山景，最初開價1,000萬元，議價後以950萬元易手，呎價約16,755元，新買家為同區換樓客。

●世紀21富山黃澤龍指，牛池灣威豪花園1座中層C室，實用面積約637方呎，三房設計，新近以794.8萬元成交，呎價約12,477元原叫價為850萬，減價55.2萬元沽出。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍7月錄約17宗買賣，按月回升約21%，昇悅居2座中高層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，以880萬元放售，減至870萬元成交，呎價約16,992元。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺1座低層C室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望市景，成交價約712萬元，呎價約15,478元，原業主於2004年以約219萬元購入，帳面獲利約493萬元。

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新界區

●中原譚榮輝表示，青龍頭豪景花園23座低層A室，實用面積約1,381方呎，套三房連工人房間隔，享全海景，原業主移民賣樓，大減150萬元或約13%，以1,050萬元沽出，呎價約7,603元，新買家為同區換樓客。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋頌明苑C座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場以280萬元放售，最新以258萬元沽出，呎價約6,434元，新買家為外區客。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋裕明苑A座低層1室，實用面積約649方呎，三房間隔，望內園景，去年七月於已補價自由市場叫價680萬元，累積減價100萬元，減幅約14%，呎價約8,937元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區7月錄約65宗二手買賣，銀湖‧天峰2座低層H室，實用面積約604方呎，兩房連儲物房間隔，開價950萬元，7月初減至930萬元，終以910萬元易手，呎價約15,066元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世2座南翼低層D室，實用面積約757方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價1,350萬元，終以1,320萬元沽出，減幅約2.2%，呎價約17,437元。

●美聯梁浩文稱，屯門市廣場6座中層D室，實用面積約515方呎，三房間隔，以568萬元放售，用家議價6萬元，以562萬元承接，呎價約10,913元，約22年帳面獲利441.5萬元，或升值近3.7倍。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋翠寧花園4座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤不足一星期，議幅累減價60萬元，區內客在已補價自由市場以520萬元即睇即買，呎價約8,784元，稍低於市場價。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑A座低層16室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望山景，累減75萬元，在已補價自由市場以300萬元成交，呎價約8,264元。

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