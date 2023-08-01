順豐控股正式宣布申請在港上市

中國最大的快遞公司、於深圳上市的順豐控股公布，計劃發行境外上市外資股(H股)股票，並申請在香港聯合交易所主板掛牌上市。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。

順豐表示，其已於董事會會議上議審議通過了《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等相關議案。

據順豐網站資料，公司創立於1993年，為中國最大、全球第四的綜合快遞物流集團。公司在國內服務181萬家月結客戶和5.85億個人用戶，覆蓋99.4%城市及2,813個縣區，具備快遞、快運、冷鏈、同城、供應鏈等板塊的全產品服務能力，參與建設亞洲第一個、世界第4個貨運樞紐機場「鄂州花湖機場」。在國際市場，公司與嘉里物流攜手融合發展，業務涵蓋國際快遞、跨境電商包裹、國際貨代、國際供應鏈等。